Raízes expostas e risco de queda: árvore ameaça moradores e prefeitura não age Record Rio Preto|Do canal Record Rio Preto no YouTube 20/06/2025 - 11h01 (Atualizado em 20/06/2025 - 19h06 )

Nós mostramos ontem aqui no flagrou a situação de uma árvore que estava com parte das raízes expostas devido a queda de uma mureta de proteção. Os moradores estavam preocupados com a possibilidade da árvore cair, e já tinham acionado a prefeitura, mas o problema não havia sido solucionado.

