Relação de carinho: frango carijó se torna melhor amigo de criança Record Rio Preto|Do canal Record Rio Preto no YouTube 19/08/2025 - 13h39 (Atualizado em 19/08/2025 - 19h12 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

A relação de uma menina de quatro anos com um frango carijó surpreendeu uma família de Bady Bassitt. A ideia inicial era que a ave se enturmasse com outras do plantel, mas o carijó preferiu se tornar companhia quase inseparável da criança. O jeito foi dar asas à essa amizade.

SP Record 📲 Acompanhe também nas redes sociais:

➡ Instagram: https://www.instagram.com/recordtvriopreto/

➡ Facebook: https://www.facebook.com/recordriopreto/

➡ Twitter: https://x.com/recordriopreto