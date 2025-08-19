Logo R7.com
Relação de carinho: frango carijó se torna melhor amigo de criança

Record Rio Preto|Do canal Record Rio Preto no YouTube

A relação de uma menina de quatro anos com um frango carijó surpreendeu uma família de Bady Bassitt. A ideia inicial era que a ave se enturmasse com outras do plantel, mas o carijó preferiu se tornar companhia quase inseparável da criança. O jeito foi dar asas à essa amizade.

