Remédios terão novos preços a partir de hoje Record Rio Preto 02/04/2025 - 14h47

A Câmara de Regulação do Mercado de Medicamentos (CMED) publicou hoje, no Diário Oficial da União, os novos índices de reajuste para os preços de remédios vendidos em farmácias e drogarias. Mara Guiotto está ao vivo com mais detalhes sobre o assunto.

