Rio Preto adota robôs para serviços rápidos e personalizados Record Rio Preto|Do canal Record Rio Preto no YouTube 15/08/2025 - 13h03 (Atualizado em 15/08/2025 - 19h16 )

A tecnologia está transformando os serviços e o atendimento ao cliente aqui em Rio Preto. A novidade oferece mais agilidade, eficiência e também personalização. Estou falando dos robôs. Eles podem te servir um lanche sabia? E até te ajudar em outros serviços.

