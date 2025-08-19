Rio Preto aprova projetos para beneficiar pessoas com autismo Record Rio Preto|Do canal Record Rio Preto no YouTube 19/08/2025 - 13h20 (Atualizado em 19/08/2025 - 19h11 ) twitter

Dois projetos aprovados na câmara de Rio Preto beneficiam portadores do espectro autista. Eles criam o estatuto de proteção às pessoas com Tea e permitem o acompanhamento especializado à estudantes da rede pública. Os pais de crianças com transtorno comemoraram.

