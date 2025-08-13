Rio Preto em alerta: roubo de motos atinge 100 casos por dia em SP
Balanço Geral: O roubo de motos está cada vez mais frequente aqui na nossa região. No estado de São Paulo só no ano passado foram registrados 100 crimes como este, por dia. Em Rio Preto uma câmera de segurança registrou a ação destes assaltantes.
