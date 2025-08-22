Logo R7.com
RecordPlus
Entrar

Rio Preto ganha nova unidade de grande rede de supermercados

Record Rio Preto|Do canal Record Rio Preto no YouTube

O setor supermercadista movimentou mais de um trilhão de reais no ano passado em todo o Brasil e já representa nove por cento de toda a riqueza produzida no estado de São Paulo. Isto é uma realidade também em Rio Preto, onde uma grande rede inaugurou uma nova unidade nesta semana.

SP Record 📲 Acompanhe também nas redes sociais:

➡ Instagram: https://www.instagram.com/recordtvriopreto/

➡ Facebook: https://www.facebook.com/recordriopreto/

➡ Twitter: https://x.com/recordriopreto

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.