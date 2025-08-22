Rio Preto ganha nova unidade de grande rede de supermercados Record Rio Preto|Do canal Record Rio Preto no YouTube 22/08/2025 - 11h37 (Atualizado em 22/08/2025 - 19h09 ) twitter

O setor supermercadista movimentou mais de um trilhão de reais no ano passado em todo o Brasil e já representa nove por cento de toda a riqueza produzida no estado de São Paulo. Isto é uma realidade também em Rio Preto, onde uma grande rede inaugurou uma nova unidade nesta semana.

