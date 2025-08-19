Rio Preto homenageia voluntários que salvam vidas na região Record Rio Preto|Do canal Record Rio Preto no YouTube 19/08/2025 - 15h40 (Atualizado em 19/08/2025 - 19h14 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Praticar caridade e solidariedade. este é o dia a dia de mais de mil homens e mulheres que trabalham em prol do próximo aqui na nossa região. E para reconhecer este trabalho que literalmente salva vidas, eles ganharam uma homenagem na Câmara de Vereadores de Rio Preto.

Balanço Geral 📲 Acompanhe também nas redes sociais:

➡ Instagram: https://www.instagram.com/recordtvriopreto/

➡ Facebook: https://www.facebook.com/recordriopreto/

➡ Twitter: https://x.com/recordriopreto