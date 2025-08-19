Rio Preto homenageia voluntários que salvam vidas na região
Praticar caridade e solidariedade. este é o dia a dia de mais de mil homens e mulheres que trabalham em prol do próximo aqui na nossa região. E para reconhecer este trabalho que literalmente salva vidas, eles ganharam uma homenagem na Câmara de Vereadores de Rio Preto.
