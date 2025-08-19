Rio Preto inicia mutirão para atualizar Cadastro Único
A secretaria de assistência social de Rio Preto inicia na próxima segunda-feira, 18 de agosto, o “Censo Social Rio Preto — cadastro atualizado, benefício garantido!”, que será um mutirão para atualizar o cadastro único das famílias rio-pretenses atendidas por programas sociais do Governo Federal.
