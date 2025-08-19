Logo R7.com
RecordPlus
Entrar

Rio Preto inicia mutirão para atualizar Cadastro Único

Record Rio Preto|Do canal Record Rio Preto no YouTube

A secretaria de assistência social de Rio Preto inicia na próxima segunda-feira, 18 de agosto, o “Censo Social Rio Preto — cadastro atualizado, benefício garantido!”, que será um mutirão para atualizar o cadastro único das famílias rio-pretenses atendidas por programas sociais do Governo Federal.

Balanço Geral 📲 Acompanhe também nas redes sociais:

➡ Instagram: https://www.instagram.com/recordtvriopreto/

➡ Facebook: https://www.facebook.com/recordriopreto/

➡ Twitter: https://x.com/recordriopreto

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.