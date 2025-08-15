Rio Preto mapeia imóveis abandonados para planejar uso do espaço urbano Record Rio Preto|Do canal Record Rio Preto no YouTube 15/08/2025 - 12h55 (Atualizado em 15/08/2025 - 19h15 ) twitter

Em Rio Preto, um mapeamento traz detalhes de áreas consideradas vazios urbanos no município. São assim classificados os imóveis abandonados ou em ruínas. O relatório apresentado pela secretaria de habitação é tido como o ponto de partida para definir estratégias sobre o uso e ocupação dos espaços.

