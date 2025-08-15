Logo R7.com
RecordPlus
Entrar

Rio Preto mapeia imóveis abandonados para planejar uso do espaço urbano

Record Rio Preto|Do canal Record Rio Preto no YouTube

Em Rio Preto, um mapeamento traz detalhes de áreas consideradas vazios urbanos no município. São assim classificados os imóveis abandonados ou em ruínas. O relatório apresentado pela secretaria de habitação é tido como o ponto de partida para definir estratégias sobre o uso e ocupação dos espaços.

Balanço Geral 📲 Acompanhe também nas redes sociais:

➡ Instagram: https://www.instagram.com/recordtvriopreto/

➡ Facebook: https://www.facebook.com/recordriopreto/

➡ Twitter: https://x.com/recordriopreto

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.