Rio Preto mapeia imóveis abandonados para planejar uso do espaço urbano
Em Rio Preto, um mapeamento traz detalhes de áreas consideradas vazios urbanos no município. São assim classificados os imóveis abandonados ou em ruínas. O relatório apresentado pela secretaria de habitação é tido como o ponto de partida para definir estratégias sobre o uso e ocupação dos espaços.
