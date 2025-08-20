Logo R7.com
Rio Preto: projeto de lei proíbe financiamento de eventos infantis com sexualização

Record Rio Preto|Do canal Record Rio Preto no YouTube

Em Rio Preto, um projeto proíbe que o município financie eventos com conteúdo envolvendo adultização ou sexualização de crianças. O texto, que ainda precisa ser votado na Câmara tem como base o alerta recente feito pelo influenciador Felca.

