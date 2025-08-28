Rio Preto: projeto de lei quer proibir moradores de rua de dormir nas calçadas
Um projeto polêmico quer impedir que as ruas de Rio Preto sejam utilizadas como dormitórios. Na prática, a proposta proíbe pessoas em situação de rua de ocupar as áreas de passeio. A ideia seria encaminhar todos para casas de acolhimento. Detalhe: não há vagas pra tanta gente.
