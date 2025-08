Rio Preto registra 700 ataques de escorpião só em 2025; criança morreu Record Rio Preto|Do canal Record Rio Preto no YouTube 06/08/2025 - 15h40 (Atualizado em 06/08/2025 - 19h18 ) twitter

Ontem, nós falamos aqui no SP Record sobre a morte de um menino de dez anos após a picada de um escorpião. Este caso chamou a atenção para o risco do aumento dos aracnídeos nas áreas urbanas. Em Rio Preto, foram mais de 700 ataques deste tipo só no primeiro semestre deste ano.

