Rio Preto registra 9,4°C em uma das manhãs mais frias do ano
Às 7h da manhã de hoje, os termômetros da Cetesb marcaram 9,4 graus de temperatura em Rio Preto, uma das mais baixas do ano. A repórter Mara Guiotto está ao vivo com o Coronel Ivair da Silva, da Defesa Civil, para falar sobre o clima nos próximos dias.
Balanço Geral 📲 Acompanhe também nas redes sociais:
➡ Instagram: https://www.instagram.com/recordtvriopreto/
➡ Facebook: https://www.facebook.com/recordriopreto/
➡ Twitter: https://x.com/recordriopreto