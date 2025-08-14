Rio Preto registra 9,4°C em uma das manhãs mais frias do ano Record Rio Preto|Do canal Record Rio Preto no YouTube 14/08/2025 - 13h02 (Atualizado em 14/08/2025 - 19h09 ) twitter

Às 7h da manhã de hoje, os termômetros da Cetesb marcaram 9,4 graus de temperatura em Rio Preto, uma das mais baixas do ano. A repórter Mara Guiotto está ao vivo com o Coronel Ivair da Silva, da Defesa Civil, para falar sobre o clima nos próximos dias.

