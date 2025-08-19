Rio Preto sedia 5ª etapa da Liga Oeste Paulista de Tênis de Mesa Record Rio Preto|Do canal Record Rio Preto no YouTube 19/08/2025 - 11h29 (Atualizado em 19/08/2025 - 19h07 ) twitter

Rio Preto recebe amanhã a 5ª etapa da liga oeste paulista de tênis de mesa. Com 360 mesatenistas, dos sete aos 80 anos, representantes de 21 cidades de todo o estado de São Paulo. Rio Preto vai respirar uma das modalidades que mais cresce no país. E pra falar sobre essa competição, que vai rolar lá no centro de iniciação ao esporte - Deva Pascovicci - no lealdade e amizade, recebemos hoje um dos organizadores e também mesatenista, Eduardo Salinas.

