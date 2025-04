Rio Preto sedia 7º Encontro de Cancerologia do Interior Paulista Record Rio Preto|Do canal Record Rio Preto no YouTube 01/04/2025 - 15h54 (Atualizado em 02/04/2025 - 02h36 ) twitter

O tratamento do câncer é sempre um desafio para o paciente e também para a equipe que o acompanha. Por isso, começou hoje em Rio Preto o Encontro de Cancerologia no Interior Paulista, que chega em sua sétima edição como um marco para os profissionais que combatem o câncer no Brasil. Centenas de profissionais, de todos os segmentos que atuam no setor, estão participando.

