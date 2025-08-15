Rio Preto terá sua 1ª universidade federal com campus em 2026
Com aulas previstas para março de 2026, Ufscar Rio Preto terá nove cursos. Primeira Universidade Federal da história de Rio Preto começará as atividades dentro do instituto federal da cidade e contará com 2.800 estudantes. Recebemos hoje o professor e assessor especial da reitoria da Usfcar, Danilo Giroldo, que é o coordenador do grupo de trabalho responsável pela implantação do campus da primeira Universidade Federal da história de Rio Preto.
Balanço Geral 📲 Acompanhe também nas redes sociais:
➡ Instagram: https://www.instagram.com/recordtvriopreto/
➡ Facebook: https://www.facebook.com/recordriopreto/
➡ Twitter: https://x.com/recordriopreto