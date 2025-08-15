Rio Preto terá sua 1ª universidade federal com campus em 2026 Record Rio Preto|Do canal Record Rio Preto no YouTube 15/08/2025 - 13h17 (Atualizado em 15/08/2025 - 19h16 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Com aulas previstas para março de 2026, Ufscar Rio Preto terá nove cursos. Primeira Universidade Federal da história de Rio Preto começará as atividades dentro do instituto federal da cidade e contará com 2.800 estudantes. Recebemos hoje o professor e assessor especial da reitoria da Usfcar, Danilo Giroldo, que é o coordenador do grupo de trabalho responsável pela implantação do campus da primeira Universidade Federal da história de Rio Preto.

Balanço Geral 📲 Acompanhe também nas redes sociais:

➡ Instagram: https://www.instagram.com/recordtvriopreto/

➡ Facebook: https://www.facebook.com/recordriopreto/

➡ Twitter: https://x.com/recordriopreto