Municípios pressionam por Tiête limpo Record Rio Preto|Do canal Record Rio Preto no YouTube 08/04/2025 - 22h00 (Atualizado em 09/04/2025 - 02h38 )

A poluição do Rio Tietê mobilizou municípios da região para debater o impacto sobre setores como pesca e turismo. A ideia é cobrar do governo do estado medidas mais eficazes no enfrentamento do problema.

