Samuel, o mestre do crochê que está mantendo viva uma tradição brasileira Record Rio Preto|Do canal Record Rio Preto no YouTube 26/03/2025 - 11h01 (Atualizado em 27/03/2025 - 01h06 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Quem nunca presenciou a avó ou a mãe fazendo crochê em casa? Algo comum na casa de muitos, até porque o crochê, como conhecemos, começou a tomar forma na Europa do século 19, mas foi no Brasil que a arte ganhou força. O crochê se mesclou com as tradições indígenas e africanas e desde então tem sido passado de geração em geração, tornando-se parte da cultura brasileira. E eu fui até Guapiaçu conhecer o Samuel, que domina a arte do crochê como ninguém.

📲 Acompanhe também nas redes sociais:

➡ Instagram: https://www.instagram.com/recordtvriopreto/

➡ Facebook: https://www.facebook.com/recordriopreto/

➡ Twitter: https://x.com/recordriopreto