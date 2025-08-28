Santa Adélia fraude beneficiava infratores de trânsito
O Ministério Público identificou pelo menos 20 pessoas envolvidas em um esquema de falsidade ideológica em Santa Adélia.
A maioria confessou participação no crime supostamente liderado por um despachante de Catanduva. As investigações apontaram que as fraudes beneficiavam infratores de trânsito.
🌐 Acesse nosso site:
➡ R7 - www.recordriopreto.com.br
📲 Acompanhe também nas redes sociais:
➡ Instagram: @recordtvriopreto
➡ Facebook: facebook.com/recordriopreto
➡ X: x.com/recordriopreto