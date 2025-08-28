Logo R7.com
Santa Adélia fraude beneficiava infratores de trânsito

Record Rio Preto|Do canal Record Rio Preto no YouTube

O Ministério Público identificou pelo menos 20 pessoas envolvidas em um esquema de falsidade ideológica em Santa Adélia.

A maioria confessou participação no crime supostamente liderado por um despachante de Catanduva. As investigações apontaram que as fraudes beneficiavam infratores de trânsito.

