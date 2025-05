Santa Casa está com alas pediátricas lotadas Record Rio Preto|Do canal Record Rio Preto no YouTube 05/05/2025 - 18h01 (Atualizado em 06/05/2025 - 02h39 ) twitter

A Santa Casa de Araçatuba tem enfrentado um momento bem delicado. A unidade nesse momento está com todas as alas pediátricas superlotadas e muitas crianças aguardam transferência para leitos adequados. Hoje inclusive a direção se reuniu com o Departamento Regional de saúde pra tratar dessa situação.

