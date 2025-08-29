Saúde mental em pauta: Augusto Cury alerta sobre excesso de tecnologia
Em um mundo cada vez mais conectado, a ansiedade e o estresse viraram parte da rotina. O escritor Augusto Cury reuniu centenas de pessoas para falar sobre os desafios da saúde mental e o impacto da tecnologia no nosso dia a dia.
