Secretaria do Bem-Estar Animal leva serviços gratuitos para pets em Talhado Record Rio Preto|Do canal Record Rio Preto no YouTube 05/08/2025 - 15h58 (Atualizado em 05/08/2025 - 19h13 )

E por falar em animais, a secretaria do bem-estar animal de Rio Preto, participará amanhã de um evento promovido pela empresa ultra alimentos, na praça central do distrito de Talhado, com diversos serviços voltados para os pets.

