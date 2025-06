Senai de Rio Preto abre vagas para curso de soldador com chance de contratação ao final Record Rio Preto|Do canal Record Rio Preto no YouTube 17/06/2025 - 11h11 (Atualizado em 17/06/2025 - 19h05 ) twitter

O destaque de nosso quadro promovendo o saber de hoje é a oferta de vagas para o curso de soldador do Senai de Rio Preto. Ao final do curso o aluno pode até sair com um contrato garantido por uma empresa parceira.

