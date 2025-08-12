SP em alerta: 24 mil ataques de escorpiões em 2025; criança morreu em Rio Preto Record Rio Preto|Do canal Record Rio Preto no YouTube 12/08/2025 - 12h22 (Atualizado em 12/08/2025 - 19h15 ) twitter

SP Record: O crescimento populacional dos escorpiões tem deixado em alerta moradores em praticamente todo o estado de São Paulo. São mais de 24 mil ataques por animais peçonhentos neste ano. alguns deles podem ter consequências graves como o que levou à morte de um menino de 10 anos, em Rio Preto, esta semana. Em Catanduva a situação de alguns bairros também preocupa.

