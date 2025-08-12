SP em alerta: 24 mil ataques de escorpiões em 2025; criança morreu em Rio Preto
SP Record: O crescimento populacional dos escorpiões tem deixado em alerta moradores em praticamente todo o estado de São Paulo. São mais de 24 mil ataques por animais peçonhentos neste ano. alguns deles podem ter consequências graves como o que levou à morte de um menino de 10 anos, em Rio Preto, esta semana. Em Catanduva a situação de alguns bairros também preocupa.
📲 Acompanhe também nas redes sociais:
➡ Instagram: https://www.instagram.com/recordtvriopreto/
➡ Facebook: https://www.facebook.com/recordriopreto/
➡ Twitter: https://x.com/recordriopreto