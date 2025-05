Suspeito de facção criminosa da Bahia é preso em Rio Preto Record Rio Preto|Do canal Record Rio Preto no YouTube 15/05/2025 - 14h55 (Atualizado em 16/05/2025 - 02h41 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Foi preso hoje, em Rio Preto, um homem suspeito de integrar uma facção criminosa com forte atuação na Bahia. A Polícia Civil, inclusive, acredita que ele seja um dos envolvidos nos violentos ataques do mês passado e que aterrorizou a capital do estado.

📲 Acompanhe também nas redes sociais:

➡ Instagram: https://www.instagram.com/recordtvriopreto/

➡ Facebook: https://www.facebook.com/recordriopreto/

➡ Twitter: https://x.com/recordriopreto