Suspeitos de esfaquear gestante em Rio Preto são presos Record Rio Preto 03/06/2025 - 11h56 (Atualizado em 04/06/2025 - 02h44 )

Foram presos, hoje em Rio Preto, dois jovens suspeitos de tentar matar a golpes de faca uma gestante no Bairro Aroeira. Um dos envolvidos no crime é o pai do bebê. As investigações apontaram que ele não queria o filho e por isso teria atraído a vítima para uma emboscada.

