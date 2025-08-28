Talento de Rio Preto: jovem músico impressiona baterista do Slipknot
Um jovem aqui de Rio Preto tem chamado a atenção dos amantes do rock. É que ele arrasa na bateria. O interesse pela música começou quando ele tinha três anos. Ele até já tocou junto com a banda angra e com o baterista do 'Slipnót', considerado um dos melhores do mundo.
