Talento de Rio Preto: jovem músico impressiona baterista do Slipknot Record Rio Preto|Do canal Record Rio Preto no YouTube 28/08/2025 - 12h11 (Atualizado em 28/08/2025 - 19h08 )

Um jovem aqui de Rio Preto tem chamado a atenção dos amantes do rock. É que ele arrasa na bateria. O interesse pela música começou quando ele tinha três anos. Ele até já tocou junto com a banda angra e com o baterista do 'Slipnót', considerado um dos melhores do mundo.

