Tênis de Mesa em alta: competição regional movimenta Rio Preto Record Rio Preto|Do canal Record Rio Preto no YouTube 19/08/2025 - 15h43 (Atualizado em 19/08/2025 - 19h15 )

Neste fim de semana Rio Preto respirou um dos esportes que mais cresce no país: o tênis de mesa. A competição reunião participantes de várias cidades da região. E as colocações valem pontos para a classificação Estadual e também Nacional.

