Time do Tanabi foi campeão da "bezinha" no último final de semana Record Rio Preto|Do canal Record Rio Preto no YouTube 03/09/2025 - 18h00 (Atualizado em 03/09/2025 - 19h09 )

E o Tanabi foi campeão da bezinha no último final de semana. A equipe da nossa região bateu o Ecus Suzano, em casa e levantou a taça da quinta divisão do campeonato paulista, além, é claro, de confirmar o acesso à quarta divisão.

E para comentar sobre essa conquista tão importante, nós recebemos o técnico do Tanabi Davi Zaqueo. O Davi está recebendo o prêmio de melhor treinador da competição pela federação paulista de futebol.

