Time do Tanabi foi campeão da "bezinha" no último final de semana
E o Tanabi foi campeão da bezinha no último final de semana. A equipe da nossa região bateu o Ecus Suzano, em casa e levantou a taça da quinta divisão do campeonato paulista, além, é claro, de confirmar o acesso à quarta divisão.
E para comentar sobre essa conquista tão importante, nós recebemos o técnico do Tanabi Davi Zaqueo. O Davi está recebendo o prêmio de melhor treinador da competição pela federação paulista de futebol.
