Tragédia em Rio Preto: briga termina em morte e quatro feridos no Campo Belo Record Rio Preto|Do canal Record Rio Preto no YouTube 01/07/2025 - 13h21 (Atualizado em 01/07/2025 - 19h19 )

Foi enterrado no domingo, o jovem que morreu esfaqueado durante uma briga na madrugada de sábado, em Rio Preto. Outros quatro ficaram feridos. A confusão foi no bairro Campo Belo, em Rio Preto. O suspeito de ter cometido o crime, foi preso pela Polícia Militar perto do local do crime.

