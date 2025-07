Trio de gols: Mirassol domina Santos em noite de festa para sua torcida Record Rio Preto|Do canal Record Rio Preto no YouTube 22/07/2025 - 11h10 (Atualizado em 22/07/2025 - 19h06 ) twitter

O reencontro do Mirassol com sua torcida não poderia ser mais festivo. O Leão deu um verdadeiro passeio no Santos de Neymar: três a zero, apesar de o atacante ter sido muito tietado por aqui ele acabou se envolvendo em polêmica com a torcida.

