Tucano vira cliente VIP do café da manhã em casa de Rio Preto Record Rio Preto|Do canal Record Rio Preto no YouTube 13/08/2025 - 12h31 (Atualizado em 13/08/2025 - 19h11 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Balanço Geral: Esse vídeo foi enviado pela Rayane uma telespectadora, aqui de Rio Preto. E mostra um dos bichos mais lindos da natureza, o tucano. Fala sério, olha que lindeza. Segundo ela, o “tucaninho” aparece quase todo dia pra tomar café. Ás vezes para numa árvore, às vezes já vai direto pra sacada da casa dela. Tudo pra garantir o seu café da manhã diário. Um verdadeiro cliente vip.

📲 Acompanhe também nas redes sociais:

➡ Instagram: https://www.instagram.com/recordtvriopreto/

➡ Facebook: https://www.facebook.com/recordriopreto/

➡ Twitter: https://x.com/recordriopreto