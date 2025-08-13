Tucano vira cliente VIP do café da manhã em casa de Rio Preto
Balanço Geral: Esse vídeo foi enviado pela Rayane uma telespectadora, aqui de Rio Preto. E mostra um dos bichos mais lindos da natureza, o tucano. Fala sério, olha que lindeza. Segundo ela, o “tucaninho” aparece quase todo dia pra tomar café. Ás vezes para numa árvore, às vezes já vai direto pra sacada da casa dela. Tudo pra garantir o seu café da manhã diário. Um verdadeiro cliente vip.
