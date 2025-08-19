Unidade móvel do SESI leva ciência e tecnologia a estudantes Record Rio Preto|Do canal Record Rio Preto no YouTube 19/08/2025 - 12h17 (Atualizado em 19/08/2025 - 19h08 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

O futuro chegou para alunos de uma escola pública de Rio Preto. Foi esta a experiência oferecida pela unidade móvel de ciência e tecnologia do Sesi durante uma passagem pela cidade. Foi um verdadeiro mergulho no universo científico, com direito a interação com robôs.

SP Record 📲 Acompanhe também nas redes sociais:

➡ Instagram: https://www.instagram.com/recordtvriopreto/

➡ Facebook: https://www.facebook.com/recordriopreto/

➡ Twitter: https://x.com/recordriopreto