Logo R7.com
RecordPlus
Entrar

Unidade móvel do SESI leva ciência e tecnologia a estudantes

Record Rio Preto|Do canal Record Rio Preto no YouTube

O futuro chegou para alunos de uma escola pública de Rio Preto. Foi esta a experiência oferecida pela unidade móvel de ciência e tecnologia do Sesi durante uma passagem pela cidade. Foi um verdadeiro mergulho no universo científico, com direito a interação com robôs.

SP Record 📲 Acompanhe também nas redes sociais:

➡ Instagram: https://www.instagram.com/recordtvriopreto/

➡ Facebook: https://www.facebook.com/recordriopreto/

➡ Twitter: https://x.com/recordriopreto

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.