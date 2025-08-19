Unidade móvel do SESI leva ciência e tecnologia a estudantes
O futuro chegou para alunos de uma escola pública de Rio Preto. Foi esta a experiência oferecida pela unidade móvel de ciência e tecnologia do Sesi durante uma passagem pela cidade. Foi um verdadeiro mergulho no universo científico, com direito a interação com robôs.
