Usina em Olímpia usa vinhaça e satélite para prevenir incêndios na cana Record Rio Preto|Do canal Record Rio Preto no YouTube 31/07/2025 - 15h23 (Atualizado em 31/07/2025 - 16h40 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

A diminuição do volume de chuvas, característica do inverno, coloca usinas de cana-de-açúcar e produtores em estado de atenção por causa do risco maior de incêndios em áreas plantadas. Uma indústria canavieira de um grupo francês, em Olímpia, começou a usar vinhaça para diminuir riscos dessas ocorrências, além de monitoramento via satélite.

📲 Acompanhe também nas redes sociais:

➡ Instagram: https://www.instagram.com/recordtvriopreto/

➡ Facebook: https://www.facebook.com/recordriopreto/

➡ Twitter: https://x.com/recordriopreto