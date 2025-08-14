Veterinários criam prótese para peru voltar a andar em Fernandópolis Record Rio Preto|Do canal Record Rio Preto no YouTube 14/08/2025 - 15h48 (Atualizado em 14/08/2025 - 19h13 ) twitter

Um hospital veterinário de Fernandópolis desenvolveu uma prótese para recuperar a capacidade de locomoção de um peru. A ave é tratada como um animal de estimação por uma família da cidade. O peru teve a pata amputada depois de se envolver numa briga com um galo.

