Logo R7.com
RecordPlus
Entrar

Veterinários criam prótese para peru voltar a andar em Fernandópolis

Record Rio Preto|Do canal Record Rio Preto no YouTube

Um hospital veterinário de Fernandópolis desenvolveu uma prótese para recuperar a capacidade de locomoção de um peru. A ave é tratada como um animal de estimação por uma família da cidade. O peru teve a pata amputada depois de se envolver numa briga com um galo.

📲 Acompanhe também nas redes sociais:

➡ Instagram: https://www.instagram.com/recordtvriopreto/

➡ Facebook: https://www.facebook.com/recordriopreto/

➡ Twitter: https://x.com/recordriopreto

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.