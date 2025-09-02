Violência contra a mulher: evento de conscientização leva serviços para a Zona Norte
A violência de gênero preocupa. Só no primeiro semestre foram atendidos mais de dois mil e quinhentos casos pelos serviços de proteção à mulher de Rio Preto. O tema foi destaque da edição 'Mulheres na Praça' deste ano. O evento destinado à prevenção e conscientização sobre a violência contra a mulher, pela primeira vez, foi realizado na região norte da cidade.
