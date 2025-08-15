Logo R7.com
Violência doméstica atinge pet: cão é agredido como vingança em Rio Preto

Record Rio Preto|Do canal Record Rio Preto no YouTube

O resgate de uma cachorrinha em um condomínio de Rio Preto, mostra a que ponto o relacionamento conturbado de um casal pode trazer até os animais domésticos para uma cena de violência absurda. O pet foi agredido pelo tutor para tentar atingir a ex-companheira.

