Violência doméstica atinge pet: cão é agredido como vingança em Rio Preto Record Rio Preto|Do canal Record Rio Preto no YouTube 15/08/2025 - 15h43 (Atualizado em 15/08/2025 - 19h18 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

O resgate de uma cachorrinha em um condomínio de Rio Preto, mostra a que ponto o relacionamento conturbado de um casal pode trazer até os animais domésticos para uma cena de violência absurda. O pet foi agredido pelo tutor para tentar atingir a ex-companheira.

SP Record 📲 Acompanhe também nas redes sociais:

➡ Instagram: https://www.instagram.com/recordtvriopreto/

➡ Facebook: https://www.facebook.com/recordriopreto/

➡ Twitter: https://x.com/recordriopreto