Violência doméstica sequelas irreversíveis para as vítimas

Record Rio Preto|Do canal Record Rio Preto no YouTube

A cada dois dias, três mulheres vítimas de violência, são atendidas pela secretaria da mulher de Rio Preto. Um problema que deixa sequelas, muitas vezes, irreversíveis. Deficiências visual, motora e dificuldades de fala são marcas de um machismo que, deve ser enfrentado não só por elas, mas por toda a sociedade com coragem.

