Violência doméstica sequelas irreversíveis para as vítimas
A cada dois dias, três mulheres vítimas de violência, são atendidas pela secretaria da mulher de Rio Preto. Um problema que deixa sequelas, muitas vezes, irreversíveis. Deficiências visual, motora e dificuldades de fala são marcas de um machismo que, deve ser enfrentado não só por elas, mas por toda a sociedade com coragem.
🌐 Acesse nosso site:
➡ record.r7.com/record-rio-preto
📲 Acompanhe também nas redes sociais:
➡ Instagram: @recordtvriopreto
➡ Facebook: facebook.com/recordriopreto
➡ X: x.com/recordriopreto