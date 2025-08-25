Violência doméstica sequelas irreversíveis para as vítimas Record Rio Preto|Do canal Record Rio Preto no YouTube 25/08/2025 - 14h45 (Atualizado em 25/08/2025 - 19h13 ) twitter

A cada dois dias, três mulheres vítimas de violência, são atendidas pela secretaria da mulher de Rio Preto. Um problema que deixa sequelas, muitas vezes, irreversíveis. Deficiências visual, motora e dificuldades de fala são marcas de um machismo que, deve ser enfrentado não só por elas, mas por toda a sociedade com coragem.

