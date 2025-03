Vitima de estelionato percorre mais de 800km para denunciar Record Rio Preto|Do canal Record Rio Preto no YouTube 21/03/2025 - 10h42 (Atualizado em 22/03/2025 - 01h04 ) twitter

Um comerciante de 60 anos, vítima de estelionato, percorreu mais de 800 quilômetros de Nova Iguaçu, no Rio de Janeiro, até São José do Rio Preto para denunciar um crime. Ele sofreu um prejuízo de mais de 100 mil reais, causado por um estelionatário que mora aqui no interior paulista.

