Yasmim, 4 anos, adota frango de estimação e ele vira rei da casa em Bady Bassitt

Record Rio Preto|Do canal Record Rio Preto no YouTube

A Flávia, nossa telespectadora lá de Bady Bassitt, comprou um franguinho pra criar no quintal. Mas a filha dela, a Yasmim, de 4 aninhos, achou um absurdo deixar o tal do Sebastian, sim, o frango tem nome. Lá fora no frio. Resultado? Adotou o frango como pet. E agora o galinho vive como rei… dentro de casa, com todo conforto.

