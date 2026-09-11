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Reis: assista à preparação de elenco da série

Site oficial acompanha atores da superprodução em dia de ensaios

Reis|Do R7

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A nova temporada de Reis, intitulada A Emboscada, estreia em breve na tela da RECORD, e vai mostrar o reinado de Abias (Gabriel Vivan) além da luta pelo poder envolvendo os herdeiros de Roboão (Heitor Martinez). O site oficial acompanha um dia de preparação dos atores do núcleo de Judá com os ensaios do elenco em vídeo exclusivo. Assista!

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