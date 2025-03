Armazém do Senado reúne tradição e samba no centro

O Armazém do Senado, fundado em 1907 no centro do Rio de Janeiro , é um negócio familiar que reúne tradição e samba. O proprietário Fernando, junto com seu irmão, transformou o local, que antes funcionava como um comércio varejista, em um ponto de encontro animado e cultural. O Armazém mantém as características originais e é reconhecido como Patrimônio Cultural da cidade há mais de dez anos.



