Arrascaeta se rende ao estilo de vida carioca: 'Vejo o Rio como minha casa'

O meia Arrascaeta, do Flamengo, falou sobre sua adaptação ao Rio de Janeiro após quase sete anos. Na Cidade Maravilhosa, o uruguaio conquistou amigos e a idolatria de milhões de fãs. Porém, ele ainda não conseguiu se acostumar com um prato típico.

Arrascaeta é o jogador com mais títulos pelo Flamengo ao lado de Bruno Henrique: 14 troféus. Recentemente, o craque anunciou que espera o primeiro filho com sua esposa Camila.



