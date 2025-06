Aula de dança no centro do Rio com o grupo 'Os Quebradeiras' agita o público

No centro do Rio de Janeiro , a venenosa Milena Macedo participou de uma aula de dança com o grupo "Os Quebradeiras", conhecido por suas coreografias contagiantes, que se iniciaram em reuniões escolares, e ganharam espaço nos bailes de favela. O grupo, que conquistou fama nas redes sociais e já se apresentou com artistas como Anitta, interagiu com o público no Saara, ensinando seus passos. A galera foi envolvida pelo ritmo, registrando o momento e se divertindo junto. Recentemente, "Os Quebradeiras" lançaram um clipe com Valesca Popozuda, ampliando seu sucesso no cenário da música brasileira.

aqui!