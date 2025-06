Carta escrita por detento em Resende (RJ) resulta em doação de 1.500 livros pela Biblioteca Nacional

Uma carta escrita por um detento na penitenciária Luís Fernandes Bandeira Duarte, em Resende, no Sul Fluminense , resultou na doação de 1.500 livros pela Biblioteca Nacional do Rio. O presidente da instituição e imortal da ABL (Academia Brasileira de Letras), Marco Lucchesi, participou e apoiou a ideia após o pedido por maior acesso à cultura e educação. A iniciativa visa promover a ressocialização dos presos através da leitura e permite que cada obra lida represente quatro dias a menos na pena.



