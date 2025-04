Em conversa com jovens e adultos, Gabi Marques mostra a evolução da língua através das gírias

No coração da Taquara, jovens e adultos discutem gírias e expressões típicas do Rio de Janeiro . Termos como "flopado", "biscoitar" e "fanfic" ganham destaque nas conversas, refletindo a dinâmica entre gerações distintas.

Em meio ao bate-papo, observam-se as variantes linguísticas e culturais entre as diferentes idades. A troca de experiências ressalta como a linguagem evolui e se adapta ao passar do tempo.

aqui!