'Encantador de papagaios' recebe visita diária de aves em sua varanda na zona sul do Rio

Rafael Pontes, morador de uma cobertura em Copacabana, transformou sua varanda em ponto de encontro para dezenas de papagaios. Diariamente, às cinco da tarde, as aves chegam para se alimentar de amendoim e banana, alterando a rotina de Rafael e dos vizinhos. “Ver esses pássaros aqui é uma bênção”, diz Rafael, que reconhece alguns papagaios pelo nome. Em meio ao cenário urbano da zona sul do Rio de Janeiro , o "encantador de papagaios" compartilha vídeos e fotos do espetáculo, fascinado pela natureza em plena cidade.

