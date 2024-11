Entenda a trajetória do jogo do bicho segundo a investigação do MP, no Rio

Entenda a trajetória do jogo do bicho, segundo a investigação do Ministério Público, no Rio de Janeiro e também veja um mapa dos territórios dominados pela contravenção. Segundo a investigação, Castor de Andrade foi um dos maiores nomes. Ele morreu em 1997. Em seguida, surgiram diversos integrantes. Um deles é Rogério Andrade, preso na última terça-feira (29), considerado o maior bicheiro do Brasil.