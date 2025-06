Evento em cachoeira sustentável de Magé celebra o Dia Mundial do Meio Ambiente

No bairro de Santo Aleixo, em Magé, Rio de Janeiro , localiza-se a cachoeira artificial mais alta da América Latina, construída inteiramente com materiais reciclados. O local recebe estudantes para atividades educativas sobre sustentabilidade. A água da cascata, captada da chuva e tratada sem produtos químicos, exemplifica práticas ecológicas.

Durante a Semana Mundial do Meio Ambiente, alunos participaram de oficinas, plantaram mais de 200 mudas nativas e tiveram contato com animais silvestres, em uma área cadastrada pelo Ibama como zona de soltura. O evento destacou a importância de práticas conscientes e do cuidado com o planeta.

